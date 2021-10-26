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Manisa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kavşaktan dönen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kavşaktan dönen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir- Ankara kara yolunda ilerleyen Hasan Kozan (56) idaresindeki 43 KY 570 plakalı otomobil, Dibekdere Kavşağı'ndan dönen C.T'nin (41) kullandığı 35 AH 3540 plakalı kamyona çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Kozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü C.T. gözaltına alındı.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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