Manisa'da trafik denetimde 47 sürücüye cezai işlem uygulandı - Haberler
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Manisa'da trafik denetimde 47 sürücüye cezai işlem uygulandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da trafik denetimde 47 sürücüye cezai işlem uygulandı

Manisa'da gerçekleştirilen trafik denetiminde 47 sürücüye idari para cezası kesildi.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'da gerçekleştirilen trafik denetiminde 47 sürücüye idari para cezası kesildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 47 sürücüye cezai işlem uygulandı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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