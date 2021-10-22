Manisa'da trafik denetimde 47 sürücüye cezai işlem uygulandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'da gerçekleştirilen trafik denetiminde 47 sürücüye idari para cezası kesildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 47 sürücüye cezai işlem uygulandı.