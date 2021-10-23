Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Suriye uyruklu H.H. ile sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülen S.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen H.H. tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.