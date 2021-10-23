Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Suriye uyruklu H.H. ile sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülen S.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen H.H. tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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