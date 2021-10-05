Manisa'da şüpheli araçtan metamfetamin çıktı - Haberler
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Manisa'da şüpheli araçtan metamfetamin çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da şüpheli araçtan metamfetamin çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesi Sart Mahallesinde durdurulan şüpheli araçtan 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesi Sart Mahallesinde durdurulan şüpheli araçtan 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi(JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele İstihbarat, Sart Karakol Komutanlığı ve Narkotik Köpek Timi ekipleri ile birlikte E96 Karayolu Sart Işıklar mevkiinde yapılan yol kontrol ve emniyet devriyesinde şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada sağ arka yolcu koltuğu bölümünde gizlenmiş 110 gram metamfetamin ile 20 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Araçta bulunan F.Ç.(44), O.U.(39), S.Ö.(27) ve Ş.İ.(18) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

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