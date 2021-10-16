Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı ile Bülent Ecevit Kavşağı'ndaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri, biriken suları tahliye etmeye çalıştı.
Polis ekipleri de sürücüleri yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri