Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı ile Bülent Ecevit Kavşağı'ndaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri, biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

Polis ekipleri de sürücüleri yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu İsmet Uçma Koray Aydın Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Kubilay Aka Burak Sergen Nihal Yalçın Okan Bayülgen
Spor Stefan Kuntz Süleyman Soylu Sergio Perez Merih Demiral Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Derya Yanık Murat Kurum Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 02:32:58. #1.11#