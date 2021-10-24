Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Satun (60) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Koldere Mahallesi Mezarlık mevkiinde devrildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Mehmet Satun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrasında Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü

Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title