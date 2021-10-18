Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'ndan şehre inen yılkı atlarından boynunda yaralar bulunan ikisi, tedavi altına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Uncubozköy Mahallesi'nde iğneyle uyuşturularak yakalanan 2 yılkı atı, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Yılkı atlarının boynundaki yaralara, veterinerlerce dikiş atıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, AA muhabirine, atların uzun zamandır yaralı olduğunu belirlediklerini kaydederek, "Gereken müdahaleyi yaptık. Şehrimizin simgesi olan bu atları korumak bizim görevimiz. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından Spil Dağı Milli Parkı'ndaki doğal yaşam alanlarına bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yılkı atlarını yakalamaya çalıştığı iddiasıyla 13 Ekim'de gözaltına alınan 2 şüphelinin, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan 10 kadar yılkı atı, yiyecek bulmak üzere Yunusemre ilçesindeki Uncubozköy Mahallesi'ne inmişti. Atları yakalamaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli, çevredekilerin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Atlardan ikisinin boynunda yaralar bulunduğu gözlenmişti.