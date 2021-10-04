Manisa'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'nın Akhisar ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
R.K. yönetimindeki yabancı plakalı hafif ticari araç, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Akhisar ilçesi geçişinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Hafif ticari araçta bulunan 6 kişi, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri