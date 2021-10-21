Manisa'da sahte altın satmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı - Haberler
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Manisa'da sahte altın satmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'da sahte altın satmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 120 sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 120 sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Salihli ilçesinde ikamet eden E.A'nın (52) jandarmaya, kendisini telefonla arayan bir kişinin, dedesinde 120 Osmanlı altını olduğunu söyleyerek Gölmarmara ilçe merkezinde görüşme talebinde bulunduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri E.A'ya buluşmayı kabul etmesini söyleyerek şüphelileri takibe aldı. Ekipler, Atatürk Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gelen 2 şüpheliyi ellerindeki poşeti E.A'ya verirken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan A.S. (67) ve B.D'nin (43) yanında getirdikleri poşetlerde 120 sahte altın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Manisa'da sahte altın satmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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