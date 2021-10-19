Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca bulundu, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca bulundu, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa- Turgutlu kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Arka koltuk paspasının altında ve el çantasında bulunan ruhsatsız tabancalar ile 18 adet fişeğe el kondu.

Otomobildeki S.S. ile A.K. gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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