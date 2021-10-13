Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Mutlu Tüfekçi'nin kullandığı 16 LBT 21 plakalı otomobil, Akhisar-Manisa kara yolu Tirkeş Mahallesi yakınlarında refüje çıkıp savrulduktan sonra park halindeki 31 FN 976 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve eşi Serap Tüfekçi ile annesi Remziye Tüfekçi, 112 Acil Servis ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Remziye Tüfekçi, ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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