Manisa'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde otoyolda yanan otomobil, büyük çaplı hasar gördü.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akhisar ilçesi geçişinde, E.B.D'nin kullandığı 20 BD 123 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücünün durdurup, emniyet şeridine park ettiği otomobil yanmaya devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.