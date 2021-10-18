Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Akgedik Mahallesi'nde, B.G. (21) idaresindeki 45 AER 265 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen A.Ç'nin (50) kullandığı 45 KR 069 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri