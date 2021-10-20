Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Bulvarı'nda plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Furkan Yaman idaresindeki, 45 ADB 370 plakalı motosiklete çarpıp kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, 45 J0836 plakalı işçi servis midibüsüne çarparak durabildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü Furkan Yaman, Halil Yavuz Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri