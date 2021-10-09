Manisa'da otomobilin camına merdiven çarptı: 2'si çocuk, 5 yaralı - Haberler
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Manisa'da otomobilin camına merdiven çarptı: 2'si çocuk, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da otomobilin camına merdiven çarptı: 2'si çocuk, 5 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, bir otomobilin üzerinde taşınan merdivenin, karşı yönden gelen otomobilin camına çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, bir otomobilin üzerinde taşınan merdivenin, karşı yönden gelen otomobilin camına çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.G. idaresindeki 35 ABB 921 plakalı otomobil, Mütevelli Mahallesi yolu üzerinde ilerlediği sırada, A.U. yönetimindeki 45 YB 043 plakalı otomobilin üzerinde bulunan merdiven kayarak otomobilin ön camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü E.G. ile eşi D.G., yengesi N.Y. ile yeğenleri H.Y. ile A.H.Y yaralandı.

Yaralılar haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan sürücülerden A.U.'nun yapılan alkol kontrollünde, 0,55 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da otomobilin camına merdiven çarptı: 2'si çocuk, 5 yaralı

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