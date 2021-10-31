Manisa'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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Manisa'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki müstakil bir evde, sobadan çıktığı belirlenen yangın hasara yol açtı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki müstakil bir evde, sobadan çıktığı belirlenen yangın hasara yol açtı.

Çullugörece Mahallesi'nde tek katlı bir evde yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Sobadan çıktığı belirlenen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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