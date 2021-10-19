Manisa'da Muhtarlar Günü dolayısıyla futbol maçı düzenlendi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen futbol maçında muhtarlar sahada mücadele etti.

Gün dolayısıyla, Çıkrıkçı mahallesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan futbol sahasında düzenlenen etkinlikte muhtarlardan oluşan takımlar sahaya çıktı.

İlçenin tek kadın muhtarı Yedieylül Mahallesi muhtarı Deniz Bezen'in orta hakem olarak görev aldığı müsabakanın yardımcı hakemliklerini ise üniversite öğrencileri Betül Sena Güçlü ve Sude Sallıtepe yaptı.

Muhtarların gününü kutlayan Vali Karadeniz, takımlara başarılar diledi.

Muhtarlar, müsabakayı izleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Kaymakam Ali Yılmaz'a isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Fehmi Gülen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Spor ve Gençlik Müdürü İsmail Eksür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Program, halk oyunları ekibi gösterisi ve bandonun müzik dinletisi ile sona erdi.