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Manisa'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da korkutan yangın

Manisa'nın Demirci ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

DEMİRCİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Yarbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A.'ya ait tek katlı evde yanan sobadan kıvılcımlar sıçrayarak evdeki eşyaları tutuşturdu. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra S.A., Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yaşadığı evi ateşe verdi, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı

Yaşadığı evi ateşe verdi, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı
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