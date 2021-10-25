Manisa'da köpek eğitim merkezinden çalınan köpek, pet shopta bulundu - Haberler
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Manisa'da köpek eğitim merkezinden çalınan köpek, pet shopta bulundu

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da köpek eğitim merkezinden çalınan köpek, pet shopta bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, köpek eğitim merkezinden çalınan maltese terrier cinsi köpek, evcil hayvan satışı yapılan mağazada (pet shop) bulundu.

ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, köpek eğitim merkezinden çalınan maltese terrier cinsi köpek, evcil hayvan satışı yapılan mağazada (pet shop) bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Utku Mahallesi'nde bulunan köpek eğitim merkezindeki köpeğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, merkeze müşteri gibi gelen kişinin köpeği çalıp ilçedeki bir pet shopa sattığını tespit etti.

Pet shopta bulunan köpeği, eğitim merkezi sahibi Emre Şahin'e teslim eden polis ekipleri, Balıkesir'e kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada pet shop sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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