Manisa'da kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü refüje çıktı - Haberler
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Manisa'da kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü refüje çıktı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü refüje çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, refüje çıktı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, refüje çıktı.

Alınan bilgiye göre, Melisa Tezcan 35 MLS 07 plakalı otomobiliyle Hafsa Sultan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarında ilerlerken önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırıp refüje çarptı.

Kazada şoka giren Tezcan'a ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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