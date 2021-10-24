Manisa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı 1 yaralı - Haberler
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Manisa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı 1 yaralı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi, yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi, yaralandı.

İlker Korkmaz idaresindeki 45 AHA 426 plakalı kamyonet, Yarhasanlar Mahallesi Avnigemicioğlu Caddesi'nde Yasin Barış idaresindeki 45 ABB 950 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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