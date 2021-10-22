Manisa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Erol E'nin (77) kullandığı 20 DL 900 plakalı otomobil, Sarıgöl- Denizli kara yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında önünde seyreden ve sola dönmek için manevra yapan Davut K. (44) idaresindeki 45 ABM 023 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Erol E. ile otomobildeki eşi Huriye E, Firdevs Ç. (50), Ayhan Ç. (52) ve Afer Ç. (13) hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir

Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir

 Trafikte korku dolu anlar! İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı

Trafikte korku dolu anlar! İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı

 Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et

Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title