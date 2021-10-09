Manisa'da kadın sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla demir kapıya çarptı - Haberler
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Manisa'da kadın sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla demir kapıya çarptı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da kadın sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla demir kapıya çarptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil pazar yerinin demir kapısına çarptı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil pazar yerinin demir kapısına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Esma Ş.'nin kullandığı 35 CTN 66 plakalı otomobilin önüne Mimar Sinan Bulvarı'nda aniden sokak köpeği çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan kadın sürücünün aracı, pazar yerinin demir kapısına çarptı.

Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde ağır hasar oluştu.

"Köpek ölmedi o yeter. Aracımdaki zarar önemli değil"

Olay yerine gelen polis ekiplerine kazayı anlatan sürücü Esma Ş., "Önüme birden köpek fırladı. Çok hızlı değildim ama frene bassam bile köpek aracın altında kalabilirdi. Bir anda direksiyonu kaldırım tarafına kırdım. Kimsenin olmadığını da görünce duvara çarptım. Köpek ölmedi o yeter. Aracımdaki zarar önemli değil." diye konuştu.

Manisa'da kadın sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla demir kapıya çarptı

Manisa'da kadın sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla demir kapıya çarptı

Manisa'da kadın sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla demir kapıya çarptı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Manisa'da kadın sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla demir kapıya çarptı - Haberler
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