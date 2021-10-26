Manisa'da jandarma taksi şoförlerini bilgilendirdi

MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren taksi şoförlerini, uymaları gereken "12 Kural" hakkında bilgilendirdi.

Muradiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren taksi duraklarını ziyaret eden jandarma trafik timleri, sürücülere "Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken 12 Kural" başlığı adı altında toplanan bilgilendirme broşürlerini dağıttı.

Duraklara da Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca ve İspanyolca gibi farklı dillerde hazırlanmış afişleri asan jandarma ekipleri, sürücülere kuralları hatırlattı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla bilgilendirme faaliyeti yaptıklarını söyledi.

Sürücüleri bilgilendirmenin yanı sıra hazırlanan afişleri, duraklara da astıklarını dile getiren Erdemir, "Bu kurallara uyulmadığı takdirde sürücülerimizin hangi yaptırımlarla karşılaşacağını anlattık. Kabahatler Kanunu veya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında haklarında işlem yapılacağını, bu işlemler sonucunda çalışma ruhsatlarının süreli ya da süresiz iptal edilebileceği konusunda bilgilendirmeler yaptık." dedi.

Taksi sürücüsü Maşuk Öztürk de şoförler olarak her zaman kurallara uyduklarını belirterek,"Kurallara uymaya da devam edeceğiz. Bilgilendirme için jandarma ekiplerine teşekkür ederiz, biz de şoför arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz." diye konuştu.

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