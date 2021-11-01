Manisa'da iki otomobil yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da iki otomobil yandı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'da iki otomobil yandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yanan iki otomobil, kullanılamaz hale geldi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yanan iki otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Küçükoba ile Esenyurt mahalleleri arasında T.K. (36) yönetimindeki 43 FN 966 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Otomobilin sürücüsü T.K. (36) ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ç. (36) araçtan inerek itfaiye ekiplerini çağırdı.

İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yanan otomobili söndürdü.

Demirci-Salihli kara yolu çıkışında bulunan yediemin otoparkı sahibi T. A'ya ait 45 AFJ 425 plakalı otomobil, park halindeyken aniden yanmaya başladı.

Olay yerine çağrılan Manisa Büyükşehir Demirci İtfaiye ekipleri, otomobili söndürdü.

Manisa'da iki otomobil yandı

Manisa'da iki otomobil yandı

Manisa'da iki otomobil yandı

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
İlginç figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı ağızları açık bıraktı

İlginç figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı ağızları açık bıraktı

 EVDE DİKİŞ DİKEREK BAŞLADI KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

EVDE DİKİŞ DİKEREK BAŞLADI KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

 KAVGADA ÜZERİNE OTOMOBİL SÜRDÜĞÜ KUZENİNİN BACAĞI KOPTU

KAVGADA ÜZERİNE OTOMOBİL SÜRDÜĞÜ KUZENİNİN BACAĞI KOPTU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title