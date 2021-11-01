Manisa'da iki otomobil yandı
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'nın Demirci ilçesinde yanan iki otomobil, kullanılamaz hale geldi.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yanan iki otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Küçükoba ile Esenyurt mahalleleri arasında T.K. (36) yönetimindeki 43 FN 966 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.
Otomobilin sürücüsü T.K. (36) ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ç. (36) araçtan inerek itfaiye ekiplerini çağırdı.
İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yanan otomobili söndürdü.
Demirci-Salihli kara yolu çıkışında bulunan yediemin otoparkı sahibi T. A'ya ait 45 AFJ 425 plakalı otomobil, park halindeyken aniden yanmaya başladı.
Olay yerine çağrılan Manisa Büyükşehir Demirci İtfaiye ekipleri, otomobili söndürdü.