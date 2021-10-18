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Manisa'da iki kardeş silahlı saldırı sonucu yaralandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da iki kardeş silahlı saldırı sonucu yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kardeş silahla vurularak yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kardeş silahla vurularak yaralandı.

Altay Mahallesi'ndeki Keçeciler Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yakın mesafeden tabancayla Ayhan ve kardeşi Aykan Çatıkkaş'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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