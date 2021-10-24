Manisa'da iki evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki iki evden 3 bin lira ile ziynet eşyaları çaldığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

Muradiye Mahallesi'ndeki Nergis Sokak'ta bulunan Z.D. ve T.G.'ye ait iki ayrı evin soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.

Kırkağaç ilçesine gittiği belirlenen zanlı K.Ş, polis tarafından yakalanarak, jandarmaya teslim edildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıyla birlikte ele geçirilen 3 bin lira ile ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.