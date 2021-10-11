Manisa'da hafifi ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da hafifi ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da hafifi ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 yaşındaki çocuk ile sürücü babası yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 yaşındaki çocuk ile sürücü babası yaralandı.

Enes Uğur Kafadar'ın kullandığı 45 AFT 347 plakalı otomobil ile Soner Tekin idaresindeki 34 NA 5835 plakalı hafif ticari araç, Güzelyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 45 AFK 111 plakalı midibüse çarptı.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Soner Tekin ile 4 yaşındaki oğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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