Manisa'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kişi yaralandı

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde süt kamyonetinin çarptığı yaya yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde süt kamyonetinin çarptığı yaya yaralandı.

Ayazören Mahallesinde E.K (35), kullandığı 45 K 3618 plakalı süt toplama kamyonetiyle geri manevra yaparken yoldan geçmekte olan A.K'ya (78) çarptı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Serdar Aziz
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Amelia Hamlin
Spor Marcao Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Tahir Büyükakın Mahmut Özer Derya Yanık Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 12:59:13. #1.13#