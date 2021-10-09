Manisa'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kişi yaralandı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'nın Kula ilçesinde süt kamyonetinin çarptığı yaya yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde süt kamyonetinin çarptığı yaya yaralandı.
Ayazören Mahallesinde E.K (35), kullandığı 45 K 3618 plakalı süt toplama kamyonetiyle geri manevra yaparken yoldan geçmekte olan A.K'ya (78) çarptı.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri