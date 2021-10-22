Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Soğuksu Mahallesi Kuvayımilliye Caddesi'nde, S.G'nin kullandığı 45 ZH 158 plakalı motosiklet, D. K (16) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanındaki G.B. (16) yaralandı.
Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Motosiklet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.