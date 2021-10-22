Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Soğuksu Mahallesi Kuvayımilliye Caddesi'nde, S.G'nin kullandığı 45 ZH 158 plakalı motosiklet, D. K (16) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanındaki G.B. (16) yaralandı.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title