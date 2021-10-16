Manisa'da durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu İlçesinde durdurulan bir tırda 88 gram metamfetamin ile 291 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri bir tırla uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

E-96 karayolunda durdurulan tırda ve sürücünün üzerinde yapılan aramalarda 88 gram metamfetamin, 4 gram skunk ve 291 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tır sürücüsü Ö.H gözaltına alındı.