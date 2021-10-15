Manisa'da durdurulan otomobildeki kişinin üzerinde tabanca ve uyuşturucu bulundu - Haberler
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Manisa'da durdurulan otomobildeki kişinin üzerinde tabanca ve uyuşturucu bulundu

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da durdurulan otomobildeki kişinin üzerinde tabanca ve uyuşturucu bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelbahçe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 45 ACC 603 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobil içerisinde bulunan C.Ç, B.C. ve Y.U'ya kimlik sorgusu yapan ekipler, yaptıkları aramada B.C'nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca, 27 mermi ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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