Manisa'da durdurulan otomobildeki kişinin üzerinde tabanca ve uyuşturucu bulundu

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelbahçe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 45 ACC 603 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobil içerisinde bulunan C.Ç, B.C. ve Y.U'ya kimlik sorgusu yapan ekipler, yaptıkları aramada B.C'nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca, 27 mermi ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.