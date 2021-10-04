Manisa'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (77) idaresindeki 35 VEH 48 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörde sürücü İ.K. ile yolcu olarak bulunan eşi Z.K. (70) yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Saruhanlı Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Z.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken araç sürücüsü İ.K. ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen İ.K.'nin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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