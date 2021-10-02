Manisa'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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Manisa'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ç'nin (30) kullandığı 35 HBJ 64 plakalı tır, İzmir- Ankara kara yolunda Gökkaya Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Turgutlu Devlet Hastanesine götürdü.

S.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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