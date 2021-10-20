Manisa'da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Kula'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulların yıkımına başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen Jeopark Ortaokulu, Tabduk Emre İlkokulu, 4 Eylül ilk ve ortaokulu binalarında Kula Belediyesi ekipleri yıkım çalışması yürütüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, okulların en kısa zamanda tamamlanarak eğitime açılmasını temenni ettiklerini bildirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş da Jeopark Ortaokulunun 32 derslik, 4 Eylül İlkokulunun da 24 derslik olarak yapılmasına karar verildiğini belirterek desteğinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ettiklerini belirtti.