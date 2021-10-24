Manisa'da camilerden halı çalan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da camilerden halı çalan 3 şüpheli tutuklandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da camilerden halı çalan 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 camiden 61 halı çalan 3 şüpheli tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 camiden 61 halı çalan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Koruköy ve Sarıahmetli mahalle camilerinin halılarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri tespit etti.

Jandarma ekipleri, takibe aldığı zanlılardan K.T. (30) ve F.Ç'yi (23) yakaladı.

Evinde bulunamayan şüpheli Y.E. (35) ise jandarmanın ikna çabalarıyla Yayla Karakol Komutanlığına teslim oldu. Y.E, teslim olurken çaldığı antika değeri olan 5 kilimi de yanında getirdi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan çalınan halılar, jandarma tarafından cami görevlilerine teslim edildi.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş öldü, 5 yaralı

Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş öldü, 5 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title