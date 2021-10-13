Manisa'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

AA / Yusuf Böyük - Haberler | Güncel
Manisa'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş yeri önünden bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş yeri önünden bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'nde cep telefonu tamir servisi işleten Mehdi Gözcü, işletmesinin önüne bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra bisikletinin çalındığını anlayan Gözcü, karakola giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, şapkalı şüphelinin rahat hareketlerle bisikleti alıp, uzaklaşması yer alıyor.

Mehdi Gözcü, şüphelinin kendisini takip ederek, bisikleti çalmış olabileceğini söyledi.

AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İdo Tatlıses Seda Sayan
Spor Aykut Kocaman Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:30:32. #1.13#