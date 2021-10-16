Manisa'da bir kişi, sandalyede otururken hayatını kaybetti - Haberler
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Manisa'da bir kişi, sandalyede otururken hayatını kaybetti

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'da bir kişi, sandalyede otururken hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir caminin tuvaleti önündeki sandalyede baygın vaziyette bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir caminin tuvaleti önündeki sandalyede baygın vaziyette bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Pazar Camisi yanında bulunan tuvaletlerin önünde sandalyede oturan kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Taner Kandemir'in (61) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kandemir'in cenazesi, otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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