Manisa'da bir kişi kara yolunda ölü bulundu
AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi kara yolunda ölü bulundu.
ANKARA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi kara yolunda ölü bulundu.
İzmir- Ankara kara yolu Ergenekon Mahallesi kavşağı yakınında yerde hareketsiz yatan birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Hasan Kıyakkaş'ın (55), öldüğünü belirledi.
Kıyıkkaş'ın trafik kazası sonucu ölmüş olabileceği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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