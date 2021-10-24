Manisa'da bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
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Manisa'da bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli, Kırkağaç ilçesinde yakalandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli, Kırkağaç ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki hırsızlık olayına ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin K.Ş, olduğunu tespit etti.

Zanlı, Kırkağaç ilçesinde polislerce yakalandıktan sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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