Manisa'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Yarbasan Mahallesinde Salih Akkaya'nın (77) evinden duman çıktığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında evde hasar meydana geldi.
AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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