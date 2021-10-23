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Manisa'da arsada kesici aletle yaralanmış bir kişi bulundu

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da arsada kesici aletle yaralanmış bir kişi bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arsada kesici bir aletle yaralanmış halde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arsada kesici bir aletle yaralanmış halde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Atatürk mahallesi 5935. sokaktaki boş bir arsada birinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kesici bir aletle bacağından yaralandığı tespit edilen Nihat İnce (40), özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, İnce'yi yaraladığı öne sürülen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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