Manisa'da arı kovanı çalan şüphelileri jandarma yakaladı

GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde arı kovanı çaldığı belirlenen 2 şüpheli, Gölmarmara ilçesinde, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Akhisar'a bağlı Sazoba Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, gece saatlerinde Z.B'ye (52) ait 16 arı kovanı çalındı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, şüphelilerden S.K'yi (32) Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Şüpheli, jandarmadaki ifadesinde arı kovanlarını N.G. (45) ile çaldıklarını itiraf etti. N.G. de jandarma ekibince yakalandı.

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada kovanlardan 5'ini bir kişinin bahçesinde, 7'sini ormanlık alanda buldu. Kovanlar sahibine teslim edildi.

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