Manisa'da arı kovanı çalan şüphelileri jandarma yakaladı - Haberler
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Manisa'da arı kovanı çalan şüphelileri jandarma yakaladı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'da arı kovanı çalan şüphelileri jandarma yakaladı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde arı kovanı çaldığı belirlenen 2 şüpheli, Gölmarmara ilçesinde, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde arı kovanı çaldığı belirlenen 2 şüpheli, Gölmarmara ilçesinde, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Akhisar'a bağlı Sazoba Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, gece saatlerinde Z.B'ye (52) ait 16 arı kovanı çalındı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, şüphelilerden S.K'yi (32) Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Şüpheli, jandarmadaki ifadesinde arı kovanlarını N.G. (45) ile çaldıklarını itiraf etti. N.G. de jandarma ekibince yakalandı.

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada kovanlardan 5'ini bir kişinin bahçesinde, 7'sini ormanlık alanda buldu. Kovanlar sahibine teslim edildi.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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