Manisa'da amca oğlunun tüfekle vurduğu kişi yaşamını yitirdi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elma toplama nedeniyle çıkan tartışmada amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Kestanederesi Mahallesi'nde N.A. (44), bahçesindeki ağaçtan elma topladığı iddiasıyla tartıştığı amcasının oğlu Veysel Akdeniz'e (36) pompalı tüfekle ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlının ifadesinde, amca oğluna ateş ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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