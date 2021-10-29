Manisa'da amca oğlunun tüfekle vurduğu kişi yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da amca oğlunun tüfekle vurduğu kişi yaşamını yitirdi

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'da amca oğlunun tüfekle vurduğu kişi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elma toplama nedeniyle çıkan tartışmada amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elma toplama nedeniyle çıkan tartışmada amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Kestanederesi Mahallesi'nde N.A. (44), bahçesindeki ağaçtan elma topladığı iddiasıyla tartıştığı amcasının oğlu Veysel Akdeniz'e (36) pompalı tüfekle ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlının ifadesinde, amca oğluna ateş ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title