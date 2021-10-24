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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 6 araca çarptı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde alkollü sürücünün yönetimindeki otomobil, bir restoranın önünde park halinde bulunan 6 araca çarptı, iki otomobil arasına sıkışan bir yaya yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde alkollü sürücünün yönetimindeki otomobil, bir restoranın önünde park halinde bulunan 6 araca çarptı, iki otomobil arasına sıkışan bir yaya yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir restoranın önünde İ.S'nin kullandığı 34 DLR 590 plakalı otomobil, park halinde bulunan 6 araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle birbirine çarpan iki otomobil arasında sıkışan yaya Murat İlter yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlter, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.

Öte yandan otomobil sürücüsü İ.S'nin 2,67 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 6 araca çarptı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 6 araca çarptı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 6 araca çarptı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 6 araca çarptı
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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