Manisa'da 5 yıldır aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Haberler
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Manisa'da 5 yıldır aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da 5 yıldır aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

Çeşitli suçlardan 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıldır aranan A.G'nin ilçeye bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Hükümlü, M.İ. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan da işlem yapılan hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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