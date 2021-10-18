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Manisa'da 30 sikke ve tarihi eserler ele geçirildi

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Manisa'da 30 sikke ve tarihi eserler ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan araçta 30 adet sikke ve tarihi eserler ele geçirildi.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan araçta 30 adet sikke ve tarihi eserler ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından elde edilen istihbari bilgi sonrası JASAT ve asayiş ekipleri ile birlikte takibe alınan bir araç saat 16.00 sıralarında Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi'nde durduruldu. 43 HK 480 plakalı araçta yapılan aramada çeşitli ebat ve renklerde 30 adet sikke, 1 adet mühür olduğu değerlendirilen obje, 2 adet ince metal obje, 1 adet insan figürlü metal obje, 1 adet hayvan figürlü metal obje, 2 adet toprak malzemeden yapılan şamdan obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Araçtaki M.B. (34) ve Ü.K. (37) ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

(Barış Gezici/İHA)

Manisa'da 30 sikke ve tarihi eserler ele geçirildi

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