Manisa'da 3 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak imal edilmiş 3 bin 200 litre şarap ele geçirildi.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak imal edilmiş 3 bin 200 litre şarap ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde Y.Ç'ye ait evde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 varilde kaçak şekilde imal edilmiş 3 bin 200 litre şarap ele geçirildi, ???????Y.Ç. gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri