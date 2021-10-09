Manisa'da 23 bin 550 kaçak cinsel içerikli ürün ile 7 bin 400 sigara kağıdı yakalandı - Haberler
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Manisa'da 23 bin 550 kaçak cinsel içerikli ürün ile 7 bin 400 sigara kağıdı yakalandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da 23 bin 550 kaçak cinsel içerikli ürün ile 7 bin 400 sigara kağıdı yakalandı

Manisa'da polis ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ile kaçak sigara kağıdı ele geçirildi.

MANİSA (AA) - Manisa'da polis ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ile kaçak sigara kağıdı ele geçirildi.

Şehzadeler ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine bir iş yeri ve iki araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 23 bin 550 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ile 7 bin 400 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili H.A., İ.Ö. ve Y.M, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Manisa'da 23 bin 550 kaçak cinsel içerikli ürün ile 7 bin 400 sigara kağıdı yakalandı - Haberler
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