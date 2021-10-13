Manisa'da 16 dairenin su sayacını çalan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Manisa'da 16 dairenin su sayacını çalan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da 16 dairenin su sayacını çalan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 dairenin su sayacını çalan şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 dairenin su sayacını çalan şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli'nin değişik mahallelerinde 3 gün içerisinde 16 dairenin su sayaçları ile 1 bisikletin çalınmasının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyip, şüphelinin A.B.G. (21) olduğunu tespit etti. 4 ikametten hırsızlık ve 1 bisiklet çalan şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı yerde yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

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